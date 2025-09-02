В "Лета в Москве" можно поучаствовать в спортивных мероприятиях

В Москве продолжается чемпионат по игре в "Камень, ножницы, бумага". Состязания проходят на районных фестивальных площадках, и принять участие можно еще в течение недели.

Центр столицы тоже стал площадкой для игр. На Театральном проезде в рамках проекта "Лето в Москве" работает "Шахматный сквер", где любой желающий может поиграть на свежем воздухе.

По выходным москвичи могут заниматься спортом под руководством профессиональных тренеров на городских площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.