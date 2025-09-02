Форма поиска по сайту

02 сентября, 12:30

Спорт

В "Лета в Москве" можно поучаствовать в спортивных мероприятиях

В Москве пройдет Кубок Союзного государства по современному пятиборью

Английский ФК "Ливерпуль" потратил 483 млн евро за одно трансферное окно

Российские теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата США

На гонках NASCAR соперники помогли пилоту, у которого оторвало колесо

Заезды на автогоночных симуляторах пройдут в летнем клубе "Москва" на Тверском бульваре

Нейросеть Алиса рассказала, какими видами спорта можно заняться осенью в Москве

В Москве открылись временные спортивные площадки проекта "Лето в Москве"

Москвичи могут посетить тренировки и сдать нормативы ГТО в 10 парках

Футболисты "Интер Майами" и "Сиэтла" подрались после финала Кубка лиги

В Москве продолжается чемпионат по игре в "Камень, ножницы, бумага". Состязания проходят на районных фестивальных площадках, и принять участие можно еще в течение недели.

Центр столицы тоже стал площадкой для игр. На Театральном проезде в рамках проекта "Лето в Москве" работает "Шахматный сквер", где любой желающий может поиграть на свежем воздухе.

По выходным москвичи могут заниматься спортом под руководством профессиональных тренеров на городских площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоИван Евдокимов

