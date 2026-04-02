Журнал Sportico обновил топ-50 самых богатых спортсменов в истории. По версии издания, рейтинг возглавляет баскетболист Майкл Джордан, чей суммарный доход составил 4,5 миллиарда долларов.

На втором месте расположился американский гольфист Тайгер Вудс с доходом чуть меньше 3 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду, который успел заработать 2,5 миллиарда долларов.

