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01 августа, 19:30

Спорт

Новости Москвы: физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Останкинском районе

Новости Москвы: физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Останкинском районе

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Физкультурно-оздоровительный комплекс с подземным гаражом появится в Останкинском районе. По проекту, в здании обустроят четыре крытых и три круглогодичных бассейна под открытым небом. Последние планируют разместить на крыше. Также в комплексе откроют тренажерный зал с панорамным остеклением, студию единоборств и детский клуб.

Еще более 40 улиц благоустроят на северо-западе столицы. Специалисты уже приступили к работам на улице Кулакова, в проезде Донелайтиса и на Куркинском шоссе. Там обновят асфальт, расширят пешеходные дорожки и установят контрастное освещение на новых наземных переходах.

На севере Москвы в порядок приводят бывший комбинат газеты "Правда", которое является одним из крупнейших промышленных зданий Европы. В настоящий момент реставраторы изучают состояние конструкций, а также обследуют фасады и интерьеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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