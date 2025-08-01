Новости Москвы: физкультурно-оздоровительный комплекс появится в Останкинском районе

Физкультурно-оздоровительный комплекс с подземным гаражом появится в Останкинском районе. По проекту, в здании обустроят четыре крытых и три круглогодичных бассейна под открытым небом. Последние планируют разместить на крыше. Также в комплексе откроют тренажерный зал с панорамным остеклением, студию единоборств и детский клуб.

Еще более 40 улиц благоустроят на северо-западе столицы. Специалисты уже приступили к работам на улице Кулакова, в проезде Донелайтиса и на Куркинском шоссе. Там обновят асфальт, расширят пешеходные дорожки и установят контрастное освещение на новых наземных переходах.

На севере Москвы в порядок приводят бывший комбинат газеты "Правда", которое является одним из крупнейших промышленных зданий Европы. В настоящий момент реставраторы изучают состояние конструкций, а также обследуют фасады и интерьеры.

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