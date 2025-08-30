Жена миллиардера Романа Товстика рассказала о подробностях развода

Жена миллиардера Романа Товстика Елена впервые решилась публично рассказать о своем разводе. Со стороны миллиардера – иски к жене о расторжении брака, разделе имущества и месте проживания детей. Адвокат Елены подала встречные ходатайства.

Уже прошло первое заседание, на котором супружеской паре дали месяц на решение споров. Как рассказала Елена Товстик в интервью ведущему ВГТРК Андрею Малахову, за 22 года брака она так себе ничего и не нажила.

