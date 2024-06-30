Прибывший с частным визитом рэпер Канье Уэст остановился в отеле Four Seasons

Рэпер Канье Уэст, прибывший на празднование дня рождения модельера Гоши Рубчинского, остановился в отеле Four Seasons в центре Москвы в номере стоимостью около одного миллиона рублей в сутки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По словам очевидцев, утром 30 июня рэпер прогулялся по городу. Предположительно, позже он поедет смотреть площадки для концерта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.