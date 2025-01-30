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30 января, 20:30

Шоу-бизнес

Газовики показали в квартире Лолиты грубейшие нарушения

Газовики показали в квартире Лолиты грубейшие нарушения

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В квартире певицы Лолиты в центре Москвы специалисты Мосгаза отключили газ из-за выявленных нарушений.

Нарушения нашли еще два года назад, но она не торопилась их устранять. А ведь это безопасность всего дома. Среди них – принудительная вентиляция в помещении кухни, замурованная гибкая подводка, отсутствует разгонный участок ЖСТ, что является грубейшим нарушением.

Представители Мосгаза готовы газоснабжение восстановить, если певица устранит нарушения. Газовики готовы ей в этом помочь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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