Газовики показали в квартире Лолиты грубейшие нарушения

В квартире певицы Лолиты в центре Москвы специалисты Мосгаза отключили газ из-за выявленных нарушений.

Нарушения нашли еще два года назад, но она не торопилась их устранять. А ведь это безопасность всего дома. Среди них – принудительная вентиляция в помещении кухни, замурованная гибкая подводка, отсутствует разгонный участок ЖСТ, что является грубейшим нарушением.

Представители Мосгаза готовы газоснабжение восстановить, если певица устранит нарушения. Газовики готовы ей в этом помочь.

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