Блогер Инна Тлиашинова задолжала налоговой почти 500 миллионов

Блогер и автор курсов по "квантовой психологии" Инна Тлиашинова задолжала налоговой службе около 500 миллионов рублей, пишут СМИ.

Она называет себя основательницей "Международной академии квантовой психологии" и автором системы "Мастер разборов", по которой обучает клиентов и выдает сертификаты "международного образца".

На своих семинарах Тлиашинова обещает помочь с психологическими проблемами, а также предлагает пройти обучение и стать "мастерами". При этом, как сообщается, лицензии министерства образования на подобную деятельность у блогера нет. В числе ее клиентов, по утверждению самой Тлиашиновой, были известные артисты и продюсеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.