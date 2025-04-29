29 апреля, 11:30Шоу-бизнес
Блогер Инна Тлиашинова задолжала налоговой почти 500 миллионов
Блогер и автор курсов по "квантовой психологии" Инна Тлиашинова задолжала налоговой службе около 500 миллионов рублей, пишут СМИ.
Она называет себя основательницей "Международной академии квантовой психологии" и автором системы "Мастер разборов", по которой обучает клиентов и выдает сертификаты "международного образца".
На своих семинарах Тлиашинова обещает помочь с психологическими проблемами, а также предлагает пройти обучение и стать "мастерами". При этом, как сообщается, лицензии министерства образования на подобную деятельность у блогера нет. В числе ее клиентов, по утверждению самой Тлиашиновой, были известные артисты и продюсеры.
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