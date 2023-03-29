Рэпер Баста дал концерт на станции метро "Курская"

Больше двух тысяч москвичей стали зрителями мини-концерта Басты. Рэпер выступил в вестибюле на станции "Курская". Артист исполнил свои главные хиты "Выпускной", "Сансара" и "Моя игра".

В этом году в рамках московское метро подготовило спецпроект с известными музыкантами. Артисты выступают в метро не в первый раз. Раньше пассажиры уже могли видеть группу "Самоцветы", Полину Гагарину, Дмитрия Маликова, Игоря Бутмана и Григория Лепса.

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