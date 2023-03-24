Эксперт объяснил, почему блогеров все чаще проверяют на аферы с налогами

Правоохранители проверяют коуча и блогера Елену Блиновскую после жалоб участников ее марафонов, сообщили СМИ. Кроме того, Генпрокуратуру РФ якобы попросили разобраться, не уклоняется ли она от уплаты налогов. Сама предпринимательница опровергает эту информацию. Ранее в поле зрения следователей попали блогеры Александра Митрошина, а также Валерия Чекалина (Лерчек) с супругом. Выясняем, с чем связаны участившиеся случаи проверок знаменитостей из соцсетей.



"Охота" на блогеров?

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elena_blinovskaya

Несколько участниц марафонов Елены Блиновской, считающие себя обманутыми, обратились в полицию с просьбой проверить блогера, сообщили СМИ. Предположительно, некоторые взяли кредиты размером в сотни тысяч рублей, чтобы получить консультации лайф-коуча. Кроме того, жалобы якобы поступили и в Генпрокуратуру РФ. Ведомство просят выяснить, платит ли звезда соцсетей налоги в полном объеме.

Сама блогер опровергла сообщения о проверках. "Я всегда говорю, что в нашей стране живут очень талантливые люди! Вот бы всю эту энергию направить на созидание", – написала она в своем телеграм-канале.





Елена Блиновская коуч, блогер Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов – фейк. И прежде чем размещать такие громкие заявления, сделайте хотя бы элементарный фактчекинг.

Блиновская уточнила, что к ней несколько раз приходили из прокуратуры, но представителей ведомства всегда "разворачивали" с "полностью предоставленными документами". Вместе с тем, по мнению лайф-коуча, отрицать факт, что идет волна проверок звезд соцсетей, глупо. "Проверяют сейчас абсолютно всех блогеров в налоговой, но это длится уже не знаю сколько времени, год", – заявила она, добавив, что не имеет ничего общего с блогером Лерчек, поскольку платит НДС.

Ранее уголовное дело возбудили против интернет-звезды Александры Митрошиной. Ее подозревают в уклонении от налогов на сумму более 120 миллионов рублей. Также под уголовное преследование подпали блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем. Причина – неуплата налогов на 311 миллионов рублей. Позднее в отношении супругов возбудили еще одно дело, касающееся отмывания денег в особо крупном размере. Проверки могут затронуть и других блогеров, в том числе Оксану Самойлову (жену рэпера Джигана), сообщают СМИ.



Деньги любят тишину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Деятельность блогеров ранее находилась в тени, а сейчас медиа много пишут и говорят об их заработках, поэтому ими заинтересовались соответствующие органы. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

"У налоговой появились дополнительные инструменты, чтобы проводить соответствующие проверки, делать их более комплексными, массовыми и оценить вкупе заработанные деньги (анализ друзей, родственников, знакомых)", – пояснил эксперт.





Владимир Зыков директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров В последнее время часто подтверждается, что блогеры не платят налоги. Возможно, у правоохранительных органов появились списки блогеров, которые были составлены и переданы им. Сейчас просто проверяют одного за другим. Также демонстрация доходов в соцсетях – один из факторов, который сработал.

По словам эксперта, работа в соцсетях может приносить блогерам десятки миллионов в месяц. "Это реальные значения, которые достигаются блогерами-миллионниками", – пояснил он.

За теми, кто не платит налоги или же использует мошеннические схемы, "придут", подчеркнул Зыков.

Ранее юрист Мария Ярмуш отметила, что не нужно рассматривать как "политический заказ" проверки интернет-звезд, которые в последнее время участились. По словам специалиста, нарушение налогового законодательства недопустимо. Если человек использует схемы, которые не подходят для его бизнеса, то начинаются проверки, подытожила Ярмуш.

