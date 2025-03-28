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28 марта, 08:00

Шоу-бизнес

Американский рэпер Tyga приедет в Россию с концертом

Американский рэпер Tyga приедет в Россию с концертом

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Американский рэпер Tyga впервые за долгое время приедет в Россию с сольным шоу. Его концерт запланирован 31 мая в московской "ЦСКА Арене". Эту информацию подтвердил представитель площадки и анонсировал, что билеты поступят в продажу в ближайшее время.

В прошлый раз исполнитель посещал Москву в 2018 году. Тогда он выступал для 1,5 тысячи человек в одном из столичных клубов. Теперь он планирует собрать стадион, вмещающий более 12 тысяч зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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