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Шоу-бизнес

"Актуальный репортаж": адвокат Киркорова сообщил о переплате налога

"Актуальный репортаж": адвокат Киркорова сообщил о переплате налога

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Адвокат Филиппа Киркорова заявил, что российскому артисту поступило извещение с суммой, которая оказалась на четыре миллиона выше положенной. Это был налог на недвижимость, которой владеет певец.

Однако в СМИ написали, что артист пытается разделить свой двухэтажный пентхаус на Арбате на две квартиры, чтобы уменьшить стоимость налога. Также известно, что Филипп Киркоров в начале этой зимы возглавил рейтинг звездных должников, накопив неоплаченных налогов на сумму в 7 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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