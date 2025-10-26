Косметолог прокомментировала обвинения актрисы Сотниковой в неудачной процедуре

Косметолог Амин Зухра прокомментировала заявления актрисы Веры Сотниковой о неудачной процедуре нитевого лифтинга в московской клинике. По словам врача, манипуляция проводилась по просьбе Сотниковой за девять дней до телесъемок. Все условия, включая оплату в 78 тысяч рублей за расходные материалы, были согласованы заранее.

Сотникова отметила, что процедура должна была быть бесплатной в обмен на рекламу в соцсетях, а последующее исправление последствий обошлось ей в один миллион рублей. Косметолог также заявила, что актриса брала у нее в долг 1,5 миллиона рублей на строительство дома, а вернула только 600 тысяч.

