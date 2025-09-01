01 сентября, 14:20События
Певица Betsy и группа Serebro побывали на линейке в образовательном центре "Протон"
1 сентября свои двери для учеников младших классов распахнул обновленный образовательный центр "Протон" на Филевском бульваре. Трехэтажный учебный корпус реконструировали в рамках городской программы "Моя школа".
Образовательный центр получил обновленный фасад, свежую внутреннюю отделку и благоустроенную пришкольную территорию. Для групповых занятий были сделаны универсальные учебные кабинеты и специализированные пространства. Кроме того, в школе оборудовали уютную столовую, современную медиатеку, а также спортивный и гимнастический залы.
Поздравить ребят с началом нового учебного года пришли исполнительница хита "Сигма Бой" Betsy, а также участницы группы Serebro.
С участниками и звездными гостями праздника в образовательном центре "Протон" пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.
