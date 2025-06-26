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26 июня, 07:30

Шоу-бизнес

Орландо Блум и Кэти Пэрри расстались после 9 лет отношений

Орландо Блум и Кэти Пэрри расстались после 9 лет отношений

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В Сети обсуждают расставание актера Орландо Блума и певицы Кэти Пэрри. Пара расходится после 9 лет отношений, во время которых у них родилась дочь.

По некоторым данным, причиной разрыва мог стать полет певицы в космос. Событие стало поводом для критики, Пэрри не поддержал и Блум. Кроме того, ей якобы не понравилось, что партнер решил пойти на свадьбу миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес один.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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