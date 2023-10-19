"Актуальный репортаж": Михаил Ефремов может лишиться квартиры на Тверской улице в Москве

Актер Михаил Ефремов может лишиться квартиры на Тверской улице в Москве. Ее стоимость оценивают в 50 миллионов рублей. Недвижимость досталась Ефремову от дяди в наследство.

Юристы говорят, что появились документы, где последней волей родственника стала передача квартиры семье погибшего в аварии водителя. Однако эксперт по почерку заявил, что два завещания, возможно, подписаны разными людьми.

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