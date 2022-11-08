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Новости

08 ноября, 18:30

Шоу-бизнес

Киркоров объяснил свой выход на сцену в прозрачных лосинах в Казахстане

Киркоров объяснил свой выход на сцену в прозрачных лосинах в Казахстане

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Певец Филипп Киркоров объяснил, почему вышел на сцену в одних колготках. К эпатажным образам артиста многие привыкли, однако концерт в Казахстане вызвал у зрителей недоумение.

Артист исполнил песню, однако было заметно, как он смущен и прикрывается руками. Позже в своем блоге Киркоров рассказал, что так над ним пошутил коллектив, но остановить шоу было нельзя, поэтому у него просто не оставалось выбора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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