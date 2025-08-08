Концерт американского рэпера Akon могут отменить в Москве

Концерт американского рэпера Akon в Москве может быть отменен. Он и его команда могут не успеть прибыть в столицу из Сириуса, где он должен был выступить 8 августа.

В связи с угрозой атаки беспилотников в аэропорту Сочи были введены временные ограничения. В результате десятки рейсов были задержаны. Организаторы концерта заявили, что выступление в Сочи состоится по плану.

Несмотря на напряженную обстановку, рэпер сохранял спокойствие. Он вместе с охраной укрылся в ванной своего гостиничного номера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.