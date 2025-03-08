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08 марта, 11:30

Шоу-бизнес

Допросы блогера Александры Митрошиной могут начаться 8 марта

Допросы блогера Александры Митрошиной могут начаться 8 марта

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В Москве 8 марта могут начаться допросы блогера Александры Митрошиной, задержанной накануне в аэропорту Сочи. Митрошина скрывалась от следствия и была объявлена в розыск после возбуждения против нее уголовного дела.

Автора онлайн-курсов по развитию социальных сетей подозревают в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, приобретя недвижимость в Москве. За это ей грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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