Допросы блогера Александры Митрошиной могут начаться 8 марта

В Москве 8 марта могут начаться допросы блогера Александры Митрошиной, задержанной накануне в аэропорту Сочи. Митрошина скрывалась от следствия и была объявлена в розыск после возбуждения против нее уголовного дела.

Автора онлайн-курсов по развитию социальных сетей подозревают в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, приобретя недвижимость в Москве. За это ей грозит до семи лет лишения свободы.

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