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05 сентября, 15:30

Шоу-бизнес

Восьмилетняя девочка не выходит из дома после скандала на концерте MIA BOYKA

Восьмилетняя девочка не выходит из дома после скандала на концерте MIA BOYKA

Родители восьмилетней девочки написали заявление в полицию на певицу Mia Boyka

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Восьмилетняя девочка не выходит из дома после скандала на концерте MIA BOYKA. Во время выступления в Надыме певица пригласила на сцену маленькую зрительницу, а затем перед публикой высмеяла увлечение девочки квадробингом.

Теперь ребенок замкнулся в себе и посещает психолога. Родители девочки написали заявление в полицию на певицу, артистку сейчас проверяют.

Как отреагировала общественность на историю? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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