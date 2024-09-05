Восьмилетняя девочка не выходит из дома после скандала на концерте MIA BOYKA. Во время выступления в Надыме певица пригласила на сцену маленькую зрительницу, а затем перед публикой высмеяла увлечение девочки квадробингом.

Теперь ребенок замкнулся в себе и посещает психолога. Родители девочки написали заявление в полицию на певицу, артистку сейчас проверяют.

Как отреагировала общественность на историю? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.