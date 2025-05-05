Россиянам рассказали, где артисты провели майские праздники

Майские праздники позволяют отдохнуть даже российским звездам. Например, певица Ольга Бузова отправилась в отпуск на Кубу. Она делилась своими впечатлениями с подписчиками в соцсетях и отметила, что это ее первая настолько дальняя поездка. За подобное путешествие на восемь ночей за одного придется отдать минимум 160 тысяч рублей.

Отдых за рубежом также выбрала телеведущая Ксения Бородина. Вместе с семьей и подругами она отправилась в Дубай, где цены на путевки начинаются с 70 тысяч рублей за двоих.

Эксперт моды Владислав Лисовец провел майские праздники в Баку и, вероятнее всего, заплатил за перелет и жилье не менее 70 тысяч рублей.

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