Новости мира: церемония награждения "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе

Церемония награждения "Грэмми" состоялась в Лос-Анджелесе. В этом году были представлены новые номинации – за заслуги в кантри-музыке и дизайне обложек альбомов. Песней года стал хит Wildflower певицы Билли Айлиш.

В Лондоне злоумышленники с кувалдой ограбили ювелирный магазин. Двое мужчин в масках сначала выбили стекло в окне, а потом начали собирать выставленные на витрине украшения. Преступление заняло около минуты, после чего грабители благополучно сбежали.

В Гватемале проснулся вулкан Фуэго. Это один из самых беспокойных вулканов в этом регионе. Из-за его активности власти вынуждены периодически проводить эвакуацию жителей из окрестных поселков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.