Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 10:00

Шоу-бизнес

Россиянам рассказали, как Аллан Чумак стал символом эпохи и породил индустрию внушения

Россиянам рассказали, как Аллан Чумак стал символом эпохи и породил индустрию внушения

Концерт дуэта Galibri&Mavik прошел на станции метро "Медведково"

В Сети появились версии о "контрактах с дьяволом" у западных и российских артистов

В России предложили составить список звезд, уклоняющихся от службы в армии

Машину Гарика Харламова облили кефиром за неправильную парковку

Семья Яниса Тиммы хочет подать в суд на Анну Седокову из-за конфликта вокруг наследства

"Это Москва. Люди": Никита Ефремов

"Интервью": Антон Беляев – о страхе выступать

Филипп Киркоров попал в больницу после ожога на концерте в Петербурге

Анастасия Волочкова приехала на прощание с Юрием Григоровичем

Советский и российский телевизионный деятель Аллан Чумак был одним из самых известных телецелителей в конце 80-х – начале 90-х годов. Сеансы с "заряжанием воды" транслировались по центральному телевидению и собирали многомиллионную аудиторию.

Скептики называли Чумака шоуменом и пользователем эффекта плацебо, но даже спустя годы его образ остается узнаваемым. Сегодня его методы живут в новых формах – гадалки, "чистки" по видеосвязи и "золотые защиты" за десятки тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесобществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика