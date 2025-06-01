Россиянам рассказали, как Аллан Чумак стал символом эпохи и породил индустрию внушения

Советский и российский телевизионный деятель Аллан Чумак был одним из самых известных телецелителей в конце 80-х – начале 90-х годов. Сеансы с "заряжанием воды" транслировались по центральному телевидению и собирали многомиллионную аудиторию.

Скептики называли Чумака шоуменом и пользователем эффекта плацебо, но даже спустя годы его образ остается узнаваемым. Сегодня его методы живут в новых формах – гадалки, "чистки" по видеосвязи и "золотые защиты" за десятки тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.