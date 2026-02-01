Григорий Лепс и Аврора Киба официально расстались

Певец Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба официально объявили о расставании. Сообщение об этом девушка опубликовала в своем телеграмм-канале. Их отношения, которые длились около полутора лет и активно обсуждались в шоу-бизнесе, завершились.

В комментариях к посту многие пользователи назвали этот роман пиар-ходом. Пара стала появляться вместе с лета 2024 года, когда Лепс, по словам Авроры, сделал ей предложение на первой встрече. Вскоре они вышли на красную дорожку, где артист представил девушку как невесту.

