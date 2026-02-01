Форма поиска по сайту

01 февраля, 10:00

Шоу-бизнес

Григорий Лепс и Аврора Киба официально расстались

Американский актер Стивен Сигал выставил на продажу свой дом на Рублевке

"Московский патруль": сообщник экс-супругов Чекалиных осужден за вывод денег в ОАЭ

Актер Стивен Сигал выставил на продажу загородный дом на Рублевке

Актер Стивен Сигал выставил на продажу свой особняк в Подмосковье

"Интервью": Дмитрий и Алла Земсковы – о том, как снимать ролики на миллионы просмотров

Лепс расстался с 19-летней Авророй Кибой

Рэпер Элджей накопил за год 110 тысяч рублей штрафов за нарушение ПДД

Джиган может передать Самойловой имущество почти на полмиллиарда рублей после развода

Рэпер Джиган может передать супруге имущество почти на полмиллиарда рублей

Певец Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба официально объявили о расставании. Сообщение об этом девушка опубликовала в своем телеграмм-канале. Их отношения, которые длились около полутора лет и активно обсуждались в шоу-бизнесе, завершились.

В комментариях к посту многие пользователи назвали этот роман пиар-ходом. Пара стала появляться вместе с лета 2024 года, когда Лепс, по словам Авроры, сделал ей предложение на первой встрече. Вскоре они вышли на красную дорожку, где артист представил девушку как невесту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляЕлизавета Двирник

