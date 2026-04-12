Патриарх Кирилл пообщался с экипажем Международной космической станции на Пасху

Патриарх Кирилл пообщался с экипажем Международной космической станции. Телемост традиционно организуют на Пасху. На связь вышли российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев.

Глава Русской православной церкви вспомнил, как страна праздновала возвращение Юрия Гагарина из космоса. Он подчеркнул, что первый космонавт рос в православной семье. Сегодня наука и религия могут существовать рядом.

