Новости часа: монахам Киево-Печерской лавры предписано покинуть монастырь до 29 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Монахам Киево-Печерской лавры предписано покинуть монастырь до 29 марта. Руководство национального заповедника, подчиняющегося Минкультуры Украины, опубликовало объявление о расторжении договора аренды со стороны УПЦ. Соответствующее решение опубликовано на сайте Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований. Об этом сообщили в СМИ.

Курс евро на Московской бирже впервые с апреля 2022 года поднялся выше 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.