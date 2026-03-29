"Роскосмос" продемонстрировал снимки мощного циклона над Дагестаном, спровоцировавшего масштабное наводнение. На регион обрушились ливни со шквалистым ветром, а объем осадков побил многолетние рекорды.

Стихия вызвала серьезные последствия, среди которых, например, размытие дорог и обрушившийся железнодорожный мост в Хасавюрте. Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности.

