В Чечне из‑за мощных ливней подтоплено почти 2 тысячи домов, размыто 28 дорог и повреждено 17 мостов. Стихия затронула 18 населенных пунктов. В Дагестане из-за дождей произошли массовые подтопления, возникли перебои с водо– и электроснабжением.

В Самаре произошло ограбление пиццерии – злоумышленник разбил окно, проник внутрь и нацелился на сейф с деньгами. Добычу он выбросил из окна на тротуар, после чего скрылся. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Красноярске установлен рекорд в силовом экстриме. Атлеты из Абакана протащили снежный тягач весом 7,5 тонны на дистанцию 2,5 метра.

