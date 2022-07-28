Краснодарская чиновница нагрубила родителям

Вице-губернатор Краснодарского края обвинила родителей в том, что те завели детей рядом со школой, в которой нет мест. На встрече с Анной Миньковой они пожаловались, что не могут записать ребенка в первый класс в школу рядом с домом. Там закончились места, однако родителям предложили другой вариант – в 40 минутах ходьбы через поле и стройку.

Минькова ответила, что перед рождением ребенка нужно было проверить наличие мест в школе.

Уже после встречи Анна Минькова извинилась за грубый ответ родителям школьников. В своем телеграм-канале она написала, что допускает, что какие-то фразы прозвучали резко, но никого не хотела задеть или обвинить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

