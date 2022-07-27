Торговый центр горит на площади 1,5 тыс квадратных метров в Ярославле

Фото: МЧС России

Пожар произошел в торговом центре "Лотос" в Ярославле. Площадь возгорания в настоящий момент составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В тушении пожара участвуют 56 человек, также привлечено 19 единиц техники.

Уточняется, что из горящего здания были эвакуированы более 30 человек. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в селе Воздвиженка Туймазинского района республики загорелась крыша церкви. Отмечалось, что причиной возгорания мог стать удар молнии. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Никто не пострадал.

