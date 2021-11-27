Олени спровоцировали затор на трассе Салехард – Надым

На трассе Салехард – Надым образовался крупный затор из-за оленей.

В Сети появилось видео, на кадрах которого гигантское стадо перегородило дорогу. Водителю ничего не оставалось, как пропустить рогатых. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.