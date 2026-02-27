Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 12:30

Регионы

Новую ледовую переправу открыли на байкальском острове Ольхон

Новую ледовую переправу открыли на байкальском острове Ольхон

Санкт-Петербург накрыла новая волна снегопада

Три человека погибли в ДТП с лесовозом, который врезался в жилой дом в Чите

3 тысячи туристов застряли на острове Ольхон на Байкале

Новости регионов: в Приморье произошел природный пожар

На острове Ольхон на Байкале застряли 3 тысячи туристов

Лыжника выгнали с курорта на Красной Поляне после обучения дочери катанию

Сеть "Додо Пицца" не будет пускать животных на кухню в своих заведениях

Основатель "Додо Пиццы" заявил, что не все заведения сети могут стать дог-френдли

Заведения сети "Додо Пицца" станут дог-френдли после инцидента с собакой в Челябинске

На байкальском острове Ольхон открыта новая ледовая переправа. Ее прокладывали два дня после закрытия старой, на которой под лед провалились машины. Толщина льда на новом маршруте составляет более 70 сантиметров.

Переправа предусматривает две полосы для движения, проезд разрешен только днем. Теперь туристические группы, в том числе из Москвы, и жители острова смогут ездить на материк на своих машинах. Когда зимник был закрыт, людей перевозили на судах с воздушными подушками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика