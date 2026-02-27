Новую ледовую переправу открыли на байкальском острове Ольхон

На байкальском острове Ольхон открыта новая ледовая переправа. Ее прокладывали два дня после закрытия старой, на которой под лед провалились машины. Толщина льда на новом маршруте составляет более 70 сантиметров.

Переправа предусматривает две полосы для движения, проезд разрешен только днем. Теперь туристические группы, в том числе из Москвы, и жители острова смогут ездить на материк на своих машинах. Когда зимник был закрыт, людей перевозили на судах с воздушными подушками.

