Новости регионов: три человека погибли в результате ДТП в Ростове-на-Дону

Три человека погибли в результате ДТП в Ростове-на-Дону. Еще двое доставлены в больницу. Предварительно, водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в столб.



Внедорожник провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области. ЧП произошло в пяти километрах от береговой линии Куркутского залива. За рулем джипа находилась женщина, а на пассажирском сиденье – ребенок. Их эвакуировали на судно на воздушной подушке. Автомобиль вытащили из воды с помощью троса и доставили на берег.

Море покрылось слоем угольной пыли в бухте Врангель под Находкой. Ее струями воды разгоняют буксиры.

