22 февраля, 09:30

Происшествия

Новости регионов: три человека погибли в результате ДТП в Ростове-на-Дону

В Измайлове и Гольянове подростки повредили десятки припаркованных авто

В подмосковной Лобне группа людей обстреляла из пиротехники многоэтажку

Пожарные спасли собаку при возгорании в доме в центре Москвы

Спасатели ликвидировали крупный пожар в центре Москвы

Пожару в центре Москвы присвоен повышенный уровень сложности

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 февраля

Три квартиры загорелись в жилом доме у метро "Октябрьская"

Стена второго этажа нежилого дома обрушилась на юге Москвы

Жилой дом загорелся в центре Москвы

Три человека погибли в результате ДТП в Ростове-на-Дону. Еще двое доставлены в больницу. Предварительно, водитель легковой машины не справился с управлением и врезался в столб.

Внедорожник провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области. ЧП произошло в пяти километрах от береговой линии Куркутского залива. За рулем джипа находилась женщина, а на пассажирском сиденье – ребенок. Их эвакуировали на судно на воздушной подушке. Автомобиль вытащили из воды с помощью троса и доставили на берег.

Море покрылось слоем угольной пыли в бухте Врангель под Находкой. Ее струями воды разгоняют буксиры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

