В Санкт-Петербурге вводят QR-коды

QR-коды введут в Санкт-Петербурге. Ограничения начнут действовать 1 ноября.

Сначала это коснется выставок и спортивных мероприятий. А с 15 ноября правила распространят на театры, кинотеатры, музеи и фитнес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.