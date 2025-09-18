В Ульяновской области обнаружили пугающую скульптуру Маши и Медведя. Эта своеобразная интерпретация популярных персонажей мультсериала появилась на детской площадке в селе Вальдиватском.

Медведь предстал с красными глазами, а Маша с асимметричным лицом, странным макияжем и экстравагантным нарядом. Пользователи в Сети задались вопросом об авторстве объекта, выразив надежду, что это просто результат детского творчества.

