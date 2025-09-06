Форма поиска по сайту

06 сентября, 18:15

Происшествия

Новости регионов: гигантский пылевой смерч сформировался в Краснодарском крае

В Краснодарском крае жители станицы Каневская стали очевидцами редкого природного явления. На дороге сформировался гигантский пылевой смерч. У земли он был похож на огромную воронку, а сверху на дым от пожара. Такие воздушные столбы возникают при резкой смене температуры воздуха и атмосферного давления.

В Красноярске полиция задержала мужчину, устроившего поджог. Он разлил бензин на проезжей части, поджег его и скрылся. Пожар потушили, а полиция выяснила личность преступника. Его задержали – виновник принес извинения и заявил, что сделал всё по глупости. Сейчас правоохранители проводят проверку.

В Башкортостане устроили фестиваль лошадей. На берегу озера Графское развернулись шатры и площадки, на которых проходили скачки, а также соревнования по башкирским видам спорта. Кроме того, гостей ждали на ярмарке ремесленников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиярегионывидеоАлексей Лазаренко

