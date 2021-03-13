Жители северного острова накричали на медведя

Белый медведь не дал помыться жителям острова Голомянный на архипелаге Северная Земля. Хищник, как предполагается, не нашел вход и забрался на крышу бани.

Были ли там люди, до сих пор неизвестно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.