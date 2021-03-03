В Подмосковье спасли попавшего под поезд мужчину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врачи одной из больниц подмосковного Зарайска спасли попавшего под поезд мужчину, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной Минздрав.
В пресс-службе рассказали, что мужчину доставили в больницу с множественными открытыми переломами ног и ребер, тяжелой черепно-мозговой травмой и большой кровопотерей.
Как уточняется, пациент помнил только то, как он испытал сильную боль.
"Несколько часов две бригады хирургов, травматологи и реаниматологи боролись за его жизнь, было выполнено несколько операций и перелито почти 4 литра крови", – приводятся в сообщении слова главврача Зарайской больницы Николая Макарова.
По его словам, полностью восстановить двигательную функцию и поставить пациента на ноги удалось после длительной реабилитации.
Ранее подросток погиб под колесами электропоезда недалеко от железнодорожной станции Лось. Поезд следовал по маршруту Фрязино – Москва.
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