Новости регионов: снег выпал на юге Башкирии в мае

Снег выпал на юге Башкирии. Погодная неожиданность сильно удивила водителей. Они поделились видео заснеженной трассы в соцсетях. На кадрах, снятых регистратором видно, как крупные хлопья летят на лобовое стекло автомобиля. Такое внезапное похолодание закончится лишь к выходным, сообщили синоптики.

Половодье пришло в поселки Иркутской области. Жителям приходится спасаться на крышах. Населенные пункты топит из-за ледового затора на реке Нижняя Тунгуска. Электричество отключили из-за опасности короткого замыкания, а резервные дизельные генераторы залило. В зоне подтопления уже находятся почти 150 домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.