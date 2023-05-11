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Новости регионов: снег выпал на юге Башкирии в мае

Новости регионов: снег выпал на юге Башкирии в мае

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Снег выпал на юге Башкирии. Погодная неожиданность сильно удивила водителей. Они поделились видео заснеженной трассы в соцсетях. На кадрах, снятых регистратором видно, как крупные хлопья летят на лобовое стекло автомобиля. Такое внезапное похолодание закончится лишь к выходным, сообщили синоптики.

Половодье пришло в поселки Иркутской области. Жителям приходится спасаться на крышах. Населенные пункты топит из-за ледового затора на реке Нижняя Тунгуска. Электричество отключили из-за опасности короткого замыкания, а резервные дизельные генераторы залило. В зоне подтопления уже находятся почти 150 домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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