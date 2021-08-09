В Санкт-Петербурге стали образовываться большие очереди около "Меги"

В питерской "Меге" на Дыбенко собралось много людей. У торгового центра стали образовываться гигантские очереди. Никакой социальной дистанции при этом нет. И такая ситуация, со слов посетителей, повторяется уже вторую неделю подряд.

В руководстве торгового центра прокомментировали обстановку. Говорят, что покупателей в выходные дни приходит очень много, и запускать всех сразу им не позволяют эпидемиологические нормы. В связи с этим они и выставили ограничения на вход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.