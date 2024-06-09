Новости мира: более 70 человек эвакуировали в Кемеровской области из-за дождей

Более 70 человек эвакуировали в Новокузнецком районе Кемеровской области. Там прошли обильные дожди, река Томь вышла из берегов и затопила несколько садовых товариществ. Кроме того, залиты несколько дорог и пешеходный мост. В районе ЧП постоянно дежурят службы МЧС.

Сразу несколько регионов России атакуют мощные торнадо. Накануне жуткий смерч заметили жители Урала. Очевидцы из Челябинской области рассказали, что ветер сносил столбы и дорожные знаки. Обошлось без пострадавших.

В Воронеже строители закончили работы в обновленном терминале международного аэропорта. Ростехнадзор объект проверил. Оформление терминала отсылает к Петровской эпохе. Элементы дизайна выполнены в морском стиле: белый цвет, изображения Петра, якорей и отделка деревом.

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