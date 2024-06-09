Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 11:30

Новости

Новости мира: более 70 человек эвакуировали в Кемеровской области из-за дождей

Новости мира: более 70 человек эвакуировали в Кемеровской области из-за дождей

Новости регионов: ДТП с участием микроавтобуса произошло минувшей ночью в Сочи

Новости регионов: ДТП с участием микроавтобуса произошло минувшей ночью в Сочи

Новости регионов: спасатели потушили крупный пожар в магазине в Ростовской области

Новости региона: в селе под Тюменью ураганный ветер и смерч смели крыши домов

ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS

Новости региона: двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

Спасатели МЧС ликвидировали лесной пожар в Ростовской области

Новости регионов: ДТП с участием двух автомобилей произошло в Ростовской области

Подъезд дома обрушился в Луганске после обстрела со стороны Украины

Более 70 человек эвакуировали в Новокузнецком районе Кемеровской области. Там прошли обильные дожди, река Томь вышла из берегов и затопила несколько садовых товариществ. Кроме того, залиты несколько дорог и пешеходный мост. В районе ЧП постоянно дежурят службы МЧС.

Сразу несколько регионов России атакуют мощные торнадо. Накануне жуткий смерч заметили жители Урала. Очевидцы из Челябинской области рассказали, что ветер сносил столбы и дорожные знаки. Обошлось без пострадавших.

В Воронеже строители закончили работы в обновленном терминале международного аэропорта. Ростехнадзор объект проверил. Оформление терминала отсылает к Петровской эпохе. Элементы дизайна выполнены в морском стиле: белый цвет, изображения Петра, якорей и отделка деревом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика