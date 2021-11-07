В Кузбассе женщина за рулем не пропустила машину скорой помощи

В соцсетях обсуждают кадры из Кузбасса, где женщина за рулем не пропустила машину скорой помощи во дворе жилого дома. На видео два автомобиля стояли друг напротив друга и не могли проехать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.