Новости регионов: ливни накрыли Челябинск и Иркутск

В Челябинске устраняют последствия мощного урагана. Всего за несколько минут город накрыло черными тучами, ветер срывал крыши с домов и валил деревья, а ливень с грозой был такой силы, что видимость на дорогах упала практически до нуля.

Сильный ливень обрушился и на Иркутск. В городе сверкали молнии, а крупные потоки воды превратили улицы в реки. По прогнозам синоптиков ураган накроет регион в течение 1 августа.

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