В Турции упал метеорит. Минувшей ночью его полет наблюдали жители Измира.



О последствиях пока не сообщается. Некоторые местные жители в соцсетях пишут, что это мог быть и космический мусор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

