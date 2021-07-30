В Германии строительный подрядчик, с которым вовремя не расплатились, разрушил новый дом

В немецком Блумберге мужчина на экскаваторе разрушил новенький дом. Его методичные действия сняли очевидцы.

На кадрах видно, как огромная машина сбивает ковшом балконы, разбивает окна и ломает фасад. Оказалось, что это строительный субподрядчик, с которым заказчик вовремя не расплатился. Помимо жилой части дома, он прошелся еще и по гаражу, где хранились газовые баллоны. А после отправился в полицию и рассказал о своем поступке.

Выяснилось, что сам разрушитель тоже задолжал около пяти миллионов евро, и выплатить их не мог. Ущерб, который он нанес, по предварительным подсчетам, составляет около полумиллиона евро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.