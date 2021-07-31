Синоптик предупредил об аномальной жаре в ряде регионов РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Аномальная жара прогнозируется в ряде российских регионов на следующей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Как передает ТАСС, температура в районе 33–36 градусов тепла установится со вторника, 3 августа, в Липецкой, Тамбовской и Воронежской областях.
"В Приволжском федеральном округе тоже будет очень жаркая погода практически во всех регионах – это Саратовская, Ульяновская, Самарская, Пензенская, Оренбургская области, Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Марий Эл", – заявил Вильфанд.
Кроме того, со среды в регионах Поволжья температура воздуха возрастет до плюс 33–39 градусов. В Саратовской области днем ожидается до плюс 41 градуса.
"Это на 7–8 градусов выше нормы", – отметил синоптик.
Жара также прогнозируется в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае и степных районах Крыма.
"В Ростовской области, Краснодарском крае температура тоже очень высокая – 35–37 градусов", – сказал Вильфанд.
Он добавил, что в Волгограде воздух прогреется до плюс 40 градусов.
Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам теплый август. Как заявлял Вильфанд, во многих регионах страны температура будет выше климатической нормы.
До этого главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде в столице в начале августа. По прогнозу специалиста, в субботу, 31 июля, осадков в столице не ожидается, а температура воздуха станет выше.
В Москву вернется 30-градусная жара
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