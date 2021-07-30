Россиянам рассказали, можно ли получить компенсацию за отмену тура в Турцию

Одиннадцать лесных пожаров в пяти турецких провинциях все еще не взяты под контроль, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики. За последние три дня взяты под контроль 70 лесных пожаров.

Несмотря на сложность ситуации, туры в Турцию аннулировали лишь единицы россиян, а запросов на прерывание отдыха и вовсе нет. О том, смогут ли россияне получить компенсацию и возможно ли тем, кто только собирался в Турцию, перебронировать тур, выбрав другое направление – в сюжете телеканала Москва 24.