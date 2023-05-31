Бригада врачей из Москвы для помощи пострадавшим детям прибыла в Ростов

В Ростов-на-Дону прибыла бригада врачей из Москвы для помощи детям, пострадавшим при обрушении трибуны. Как сообщили в Минздраве, это специалисты Российской детской клинической больницы и Федерального центра медицины катастроф. Врачи, при необходимости, будут решать вопрос о транспортировке детей в Москву.

Накануне, во время соревнований по футболу, при сильном порыве ветра рухнули трибуны. Пострадали 36 человек, в том числе 24 ребенка. Пятеро сейчас находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла. Власти назвали произошедшее несчастным случаем. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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