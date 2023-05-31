Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 мая, 23:15

Происшествия

Бригада врачей из Москвы для помощи пострадавшим детям прибыла в Ростов

Бригада врачей из Москвы для помощи пострадавшим детям прибыла в Ростов

"Московский патруль": подросток с ножом напал на пожилых родственников в Подмосковье

"Московский патруль": машина со спецсигналами столкнулась с такси в центре столицы

"Московский патруль": массовая авария произошла на Митинской улице

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья задержали угонщика

Москвичам рассказали о главных новостях 31 мая

"Рейд 112": квартира загорелась ночью в жилом доме на Северном бульваре

Новости часа: ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет

В Чувашии скончался мужчина, которого медики везли в садовой тачке до машины скорой помощи

Около 40 случаев ДТП с участием электросамокатов зафиксировали в Москве c апреля

В Ростов-на-Дону прибыла бригада врачей из Москвы для помощи детям, пострадавшим при обрушении трибуны. Как сообщили в Минздраве, это специалисты Российской детской клинической больницы и Федерального центра медицины катастроф. Врачи, при необходимости, будут решать вопрос о транспортировке детей в Москву.

Накануне, во время соревнований по футболу, при сильном порыве ветра рухнули трибуны. Пострадали 36 человек, в том числе 24 ребенка. Пятеро сейчас находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла. Власти назвали произошедшее несчастным случаем. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика