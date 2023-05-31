Омбудсмен взяла под контроль дело о нападении школьника на родственников в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Расследование по факту нападения школьника с ножом на бабушку, дедушку и прабабушку в Шаховском округе Подмосковья будет проконтролировано уполномоченным по правам ребенка Московской области Ксенией Мишоновой. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Происшествие у нас на контроле. Обстоятельства выясняют правоохранительные органы, работает следствие", – сказала Мишонова.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток напал на родственников в ночь с 30 на 31 мая.

По данным следствия, мальчик без видимых причин ударил ножом спящую бабушку и прабабушку. Женщины начали кричать, их услышал дедушка ребенка, который прибежал на помощь, однако подросток напал и на него. После этого школьник попытался скрыться, однако его задержали полицейские.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3, статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и по пункту "а" части 2, статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух или более лиц".