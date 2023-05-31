"Помню, мы просто летим": очевидцы рассказали об обрушении трибун в Ростове

Во вторник, 30 мая, в Ростове-на-Дону на стадионе одной из школ из-за сильного ветра опрокинулись трибуны. ЧП произошло во время соревнований по футболу среди детей. В результате происшествия пострадали более 30 человек и одна женщина погибла. Рассказываем подробности.



"Внезапно налетел шквал"

Фото: МЧС РФ

На территории школы олимпийского резерва № 5 на улице Пойменной в Ростове-на-Дону во вторник, 30 мая, на стадионе опрокинулись трибуны. Сообщение о происшествии поступило в региональное МЧС в 16:25 по московскому времени. В момент ЧП шел футбольный матч между детскими командами "Ростов" и "Батайск". В результате случившегося одна женщина погибла и еще 37 человек, среди которых 24 ребенка, пострадали.

В связи с этим региональные следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян назвал произошедшее несчастным случаем.





Самвел Аракелян министр физической культуры и спорта Ростовской области Погода была нормальная, ничего не предвещало. Матч начался, и внезапно налетел шквал. Дети спрятались под трибуну. Порывом ветра все три трибуны опрокинуло. Ветер был сильный – снесло забор даже.

Аракелян уточнил, что трибуны относились к переносным, поэтому для них не предусмотрено закрепление по сертификату. Он также пообещал, что "если кто-то виновен, то его накажут". Вместе с тем власти Ростова-на-Дону после ЧП запретили проведение массовых мероприятий при опасных погодных явлениях. Кроме того, решили организовать проверку всех спортивных конструкций.

"Принято решение провести проверки креплений рекламных конструкций, крыш, водостоков, а также всех спортивных конструкций, находящихся в открытом доступе. Также на момент прохождения грозового фронта вводится ограничение доступа на открытые спортивные площадки, стадионы", – написал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что держит ситуацию на личном контроле, а также выразил соболезнования. "Особо тяжело осознавать, что большинство пострадавших в результате случившегося – дети", – подчеркнул он.



"Очень страшно было"

Фото: МЧС РФ

Очевидцы рассказали сайту "КП Ростов-на-Дону", что во время матча между детскими командами "Ростов" и "Батайск" начался дождь. В итоге игру прервали, люди пошли прятаться от непогоды под навесом трибун.





один из игроков команды "Ростов" Тут поднялся ураган, и сначала перевернуло батайскую трибуну, потом нашу. Я стоял на ней. Помню, что мы просто летим. Я успел спрыгнуть, а все упали, многих крышей накрыло. Очень страшно было.

Другая очевидица рассказала региональным СМИ, что ситуация "оказалась катастрофической". "Одна женщина с разбитой головой кричала от боли", – поделилась она.

По ее словам, школьники плакали, родители пытались найти своих детей. Мама одного из юных футболистов Наталья Савина добавила, что практически всех участников матча увезли в больницу. "На земле оказалось много детей и взрослых. Придавленных людей спасали все: и родители, и тренеры, и футболисты", – объяснила женщина.

Другой мальчик отметил, что в результате ЧП было много пострадавших, сообщает "Газета.ру". "Я получил ушибы, я дома нахожусь. Трибуна рухнула из-за ветра сильного. Матч был, из-за дождя сели на трибуны, и трибуна упала из-за ветра", – рассказал подросток, добавив, что трибуны были новыми.

Родители участников турнира в беседе с региональными СМИ предположили, что конструкции могли бы также опрокинуться и в солнечный день. "Дело не в дожде, а в ветре и перегрузке трибун", – уверены они.

По мнению родителей, конструкция трибун была в принципе неустойчивой.

