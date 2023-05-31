24 ребенка пострадали при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Ростовский Следком"

24 ребенка получили травмы после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону. Четверо из них находятся к тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

"В происшествии пострадали 24 ребенка, 21 из них госпитализирован, среди них 4 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности травмы получили 37 человек, госпитализированы восемь взрослых. Один находится в тяжелом состоянии. Пострадавшим провели хирургические операции. В Минздраве подчеркнули, что им предоставили полную медицинскую помощь.

Уточняется, что шести пострадавшим несовершеннолетним провели телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы.

Накануне стало известно, что зрительская трибуна обрушилась в связи с сильным ветром. ЧП произошло во время проведения областных соревнований по футболу на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ребенок, который находился в тяжелом состоянии, стабилен. Кроме того, СМИ выяснили, что после ЧП есть погибшие – одна женщина.